Vent mauvais sur les Français

L'histoire du jour

Le vent a soufflé fort sur Melbourne, mercredi. Et pas dans le dos des Français, malheureusement. Ils étaient quatre sur le pont. Et les quatre sont passés par-dessus bord. Caroline Garcia a bu la tasse d’entrée, battue par Ons Jabeur. L'ancienne numéro 4 mondiale avait un set dans le moteur. Elle est logiquement tombée face à celle qui l'avait déjà éliminée à New York l'été dernier. Fiona Ferro a également eu un arrière-goût de déjà-vu, face à Wang Qiang (6-1, 6-2). La Chinoise l'avait éliminée à l'US Open et… à Melbourne l'an dernier. Du côté des messieurs, Grégoire Barrère est tombé face à Guido Pella, tête de série numéro 22. Enfin, Benoît Paire a cédé en cinq manches face à Marin Cilic, ancien vainqueur des Internationaux des Etats-Unis.

Sur le papier, rien d'infamant. Ni de complètement illogique. Mais rien de transcendant, surtout. Et c'est presque ça le plus regrettable. Le plus décevant également.

Vidéo - Cilic - Paire : le résumé 02:40

Depuis le début du tournoi, la logique a globalement été respectée pour les Tricolores. Si l'on se penche sur leurs résultats, leurs adversaires et les classements respectifs. Finalement, à part Gilles Simon (61e mondial), face à Pablo Cuevas (46e), ou Fiona Ferro, tombeuse d'Alison van Uytvanck au premier tour, personne n'a renversé la table, bien au contraire. Et c'est ça le plus triste.

On peut voir le verre à moitié vide (ou aux trois quarts…) ou à moitié plein. Comme on est optimiste, on a envie de se dire qu'il n'est pas trop tard. Sur le papier, tout au moins. Jeudi, Alizé Cornet a rendez-vous avec Donna Vekic, tête de série numéro 19. Gilles Simon, lui, défie Nick Kyrgios à la maison. Quant à Pierre-Hughes Herbert, ce sera David Goffin, 11e joueur de la planète. Si ça doit passer, ça devra performer. Quid de Gaël Monfils, me direz-vous ? Lui, la folie, on l'attend un peu plus tard. On l'espère, même. Jeudi, qu'il soit sérieux et fasse son match face à la machine à aces Ivo Karlovic. On sera très contents.

Les tops

Wozniacki n'en a pas fini : Caroline Wozniacki n'ira pas plus loin que Melbourne. En effet, la Danoise de 29 ans rangera ses raquettes à l'issue du tournoi. Ce mercredi, elle s'est offert un petit plaisir supplémentaire en battant l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 21e mondiale. Prochaine étape : Ons Jabeur. Pour un petit extra ?

Sandgren, comme en 2018 ? Tennys Sandgren, vous vous souvenez ? Ce drôle d'Américain qui avait atteint les quarts de finale ici à Melbourne il y a deux ans ? Eh bien le voilà déjà au troisième tour. Ok, la route est encore un peu longue jusqu'au top 8 mais il a déjà réussi une perf' de choix en sortant Matteo Berrettini, tête de série numéro 8.

Gauff grandit vite : Venus Williams au premier tour, Sorana Cirstea au deuxième, Coco Gauff est toujours là. Et la plus jeune joueuse inscrite à l'Open d'Australie est en route pour le troisième tour où elle retrouvera… Naomi Osaka. Comme à New York. La native d'Atlanta n'avait pas pesé bien lourd face à celle qui était alors numéro 1 mondiale (6-3, 6-0). On a hâte de voir si la petite grandit aussi vite qu'elle en a l'air.

Vidéo - Gauff - Cirstea : le résumé 02:54

Les flops

A la trappe : Vous vous souvenez du quatuor des demi-finalistes de l'US Open ? Il y avait Rafael Nadal et Daniil Medvedev, évidemment. Et deux invités surprise : Grigor Dimitrov et Matteo Berrettini. Eh bien, vous savez quoi ? Ces deux derniers ont déjà quitté la scène, tous deux éliminés ce mercredi par Tommy Paul et Tennys Sandgren.

La programmation : Loin de nous l'idée de jouer les mauvais perdants. Mais, n'empêche, on a du mal à donner tort à Benoit Paire lorsqu'il se plaint du temps de récupération dont il a bénéficié entre ses deux matches (en cinq sets). Certes, les organisateurs ne peuvent rien faire contre la pluie (sauf pour les cadors qui jouent sous un toit) mais il est vrai que le Français aurait pu entrer en scène un peu plus tard dans la journée. Voire en soirée. Mais pour cela, il aurait fallu sacrifier Roger Federer ou Jordan Thompson, local de l'étape, qui affrontait Fabio Fognini. Si Thompson - Fognini a été de toute beauté, un Paire - Cilic en session de nuit n'aurait pas fait tâche. Mais ça aurait sans doute moins plu à la télé australienne.

Vidéo - Paire : "Je peux parfois être irrespectueux mais le public a été un peu limite sur ce match" 04:07

Juste pour savoir…

Benoît Paire n'a pas adoré le comportement des fans croates qui ont perturbé son match face à Marin Cilic. On peut donc d'ores et déjà imaginer qu'il n'ira pas à Umag cet été ?

Verra-t-on un Français en deuxième semaine ? Bientôt la réponse…

Le sémillant survêtement de Grigor Dimitrov survivra-t-il à son élimination précoce ?

3 stats à avoir en tête

21. Quand on associe un nombre à Roger Federer, on penche généralement vers le 20. Vingt, comme ses titres du Grand Chelem. Le 21 est un peu moins prestigieux mais il rappelle, aussi, combien la carrière du Suisse est exceptionnelle. Ce mercredi, il a battu Filip Krajinovic en trois manches. Il rallie ainsi le troisième tour pour la 21e fois à Melbourne. En 21 éditions, évidemment.

4-0. Tennys Sandgren, on en a parlé un peu plus tôt. Mais sachez que l'Américain disputait son 4e match en carrière en cinq manches. Il l'a gagné, comme les trois précédents. Conclusion : mieux vaut pas laisser trainer les choses.

70. Comme le nombre de victoires décrochées par Novak Djokovic à Melbourne. Le Serbe, maître des lieux, a désormais gagné 70 matches au moins à Wimbledon (72), New York (72) et donc en Australie. Reste Roland-Garros. Le compteur est à 68. A priori, la barre devrait être franchie au printemps.

Vidéo - La palette de Boris Becker : Comment Djokovic gagne des points gratuits au service 03:36

Le quiz du jour

La réponse au quiz d'hier était… Nicolas Escudé. Demi-finaliste de l'Open d'Australie en 1998. Il avait 21 ans, était 81e mondial et était tombé face à Marcelo Rios.

Le quiz de mercredi : je suis le dernier joueur néerlandais à avoir atteint les quarts de finale à Melbourne. C'était au coeur des années 90 et je ne suis pas Richard Krajicek. L'une de mes victimes, cette année-là, m'a traité de "clown". Qui suis-je ?