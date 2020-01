Wilander : "Thiem dispose de plus d'armes que Zverev"

"Dominic Thiem est le favori. Il dispose de plus d'armes que Sascha Zverev. Le fait d'avoir battu Rafa Nadal au tour précédent va lui donner une telle confiance… La surface me semble parfaitement convenir à son jeu actuel. Il y a encore deux-trois ans, on pouvait le considérer comme un spécialiste de terre battue. Il avait besoin que la balle rebondisse un peu haut pour être efficace et mettre son jeu en place.

Ce n'est plus du tout le cas désormais. Dominic joue beaucoup plus près de sa ligne de fond, aujourd'hui. La grande question est de savoir si Alexander Zverev peut camper sur sa ligne de fond lui aussi, comme le fera Thiem. Cela impliquera une grande performance au service de la part de l'Allemand, s'il veut avoir une chance dans ce match. Et quand il est efficace au service, oui, Sascha Zverev est un des meilleurs joueurs du monde.

Est-ce que Thiem peut être pris la pression du favori dans ce match ? Oui, peut-être, pour un moment. Disons pendant un set, peut-être. Mais je trouve qu'il semble être devenu un joueur beaucoup plus mature. Il ne se frustre plus aussi facilement qu'il pouvait le faire auparavant. Son jeu a évolué aussi.

La façon dont il a joué Nadal, j'ai l'impression que, dans sa tête, il avait l'air du joueur qui se dit 'je suis le meilleur joueur sur le court'. Je ne prétends pas être dans sa tête, je parle juste d'un point de vue tactique. Je crois qu'il était convaincu qu'il battrait Nadal et je suis certain qu'il pense lma même chose avant d'affronter Sascha Zverev."