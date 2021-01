C’est enfin " la vraie vie " pour Matteo Berrettini. L’Italien, 10e mondial, a mis fin ce vendredi à sa quatorzaine imposée à l’arrivée à Melbourne en vue de l’Open d’Australie. Promis, il va " bien ". " Ça a été un peu compliqué les quatre premiers jours avec le protocole sanitaire imposé mais je me suis bien entraîné, avec une bonne intensité ", raconte-t-il à Eurosport.

Contrairement à d’autres, l’Italien a eu la possibilité d’humer l’air australien en allant s’entraîner quotidiennement. Après réception de son test négatif, il a dû se plier aux exigences locales : " On ne pouvait aller dehors que lorsque l’on était autorisé à y aller au préalable , détaille-t-il. Pour moi, c’était pour l’entrainement ou la salle de gym. Mais si j’ouvrais ma porte sans autorisation, la sécurité m’aurait demandé de rester à l’intérieur. J’ai fini par m’y faire ".

Reste que l'isolement aura quand même été compliqué pour celui qui est en couple avec Ajla Tomljanovic, joueuse professionnelle, également présente à Melbourne. "La seule chose compliquée pour moi, c’est que Ajla était six étages en-dessous et que malgré nos tests négatifs, on n’a pas pu se voir".