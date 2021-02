Tennis

Open d'Australie 2021 : Blessé, Berrettini a serré les dents sur sa balle de match contre Khachanov

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Matteo Berrettini s'est qualifié pour les huitièmes de finale en dominant Karen Kachanov en trois sets et trois jeux décisifs. Mais comme on peut le voir sur cette séquence, sa qualification a été obtenue dans la douleur, l'Italien s'étant blessé aux abdominaux pendant le 3e set, rendant sa participation en 8e de finale face à Stefanois Tsitsipas plus qu'incertaine.

00:01:24, 160 vues, il y a une heure