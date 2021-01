Novak Djokovic a voulu la jouer grand seigneur. Mais il a reçu une fin de non-recevoir. Le Serbe a tenté d'apporter son aide aux joueurs placés en quarantaine sans autorisation d'entraînement avant l'Open d'Australie qui doit débuter le 8 février. Alors qu'il réalise sa quatorzaine à Adelaïde où il disputera un tournoi exhibition avec notamment Rafael Nadal et Dominic Thiem, le numéro un mondial reste concerné par le sort de ses collègues. Et il a envoyé une lettre à Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, pour lui soumettre quelques propositions aptes à rendre la vie des confinés de Melbourne plus tolérable.