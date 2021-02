Aryna Sabalenka - Serena Williams

Pour certains, Aryna Sabalenka est une candidate au titre dans ce tournoi et, pour tout dire, on n'a pas forcément envie de leur donner tort. C'est certes aller un peu loin car la Biélorusse manque encore de références en Grand Chelem, où elle a parfois déçu. Elle n'a encore jamais dépassé les huitièmes de finale et ce ne sera d'ailleurs dimanche que la deuxième fois qu'elle apparait à ce stade dans un Majeur. Elle a donc encore beaucoup à prouver, mais quand son jeu est en place, Sabalenka a un côté dévastateur. Or elle semble vraiment dans son assiette à Melbourne, dans le sillage d'une grosse fin de saison.

Comme Sabalenka, Serena Williams n'a pas perdu une seule manche première semaine, même si l'Américaine a dû sauver deux balles de set contre Potapova au tour précédent. Son jeu est en place mais, on le sait, elle est plus vulnérable que par le passé, même si, rappelons-le, elle affiche un bilan remarquable en huitièmes de Grand Chelem : 53 victoires, 8 défaites, et 12-3 en Australie. Dimanche, elle va affronter une des nombreuses jeunes joueuses dont elle a bercé la jeunesse et inspiré le jeu. "Je l'ai souvent dit, mais je veux frapper encore plus fort que Serena, a dit la Biélorusse. Je ne sais pas si c'est malin ou pas, mais en la voyant jouer, je me disais 'Je veux être aussi puissante qu'elle'". Ce match-là peut vraiment faire des étincelles.

Simona Halep - Iga Swiatek

Encore une affiche qui n'aurait vraiment pas dépareillé beaucoup plus tard dans la compétition, avec deux des trois dernières lauréates de Roland-Garros face-à-face. C'est d'ailleurs à Paris qu'on eu lieu les deux seuls matches entre Simona Halep et Iga Swiatek. Deux huitièmes de finale, déjà. Deux matches à sens unique. La Roumaine avait survolé le premier en 2019 (6-1, 6-0 en 45 minutes) et la Polonaise, en route vers son sacre à l'automne dernier porte d'Auteuil, avait pris une éclatante revanche (6-1, 6-2 en 67 minutes). Espérons que leur confrontation australienne s'avère un peu plus accrochée et intéressante.

Même si la surface et le contexte sont différents, à quel point la gifle reçue par Simona Halep à Roland-Garros peut-elle peser ? "Elle avait joué très vite, frappé très fort et elle réussissait tout, on la sentait en pleine confiance. Alors je vais essayer d'oublier ce match", sourit Halep. "Même si j'ai gagné à Paris, là-bas, j'étais comme dans un rêve, ce sera dur de jouer aussi bien cette fois, donc je ne m'appuie pas trop sur ce match", prévient de son côté prudemment la Polonaise. Comme si tout avait été trop gros pour être vrai. Mais Swiatek, qui n'a pas perdu un seul set jusqu'ici, a une superbe occasion de confirmer qu'après son nuage parisien, elle peut continuer à dominer qui que ce soit.

Naomi Osaka - Garbine Muguruza

Une affiche de rêve, que les organisateurs ont curieusement décidé de place en ouverture du programme. Elle aurait sans doute mérité la session de nuit mais elle n'était pas la seule, il est vrai. Avec le Halep - Swiatek, c'est l'autre duel entre deux championnes titrées en Grand Chelem. Deux joueuses qui ont également occupé la première place mondiale.

Curieusement, c'est pourtant la toute première fois que Naomi Osaka, sacrée à Melbourne en 2019, va affronter Garbine Muguruza, finaliste l'an dernier ici-même. "Je me suis entrainée une fois avec elle, il y a longtemps, et sur gazon, se souvient Osaka. Je l'ai vue gagner à Roland-Garros et à Wimbledon. Elle m'impressionnait quand je suis arrivée sur le circuit."

C'est peu dire que la Japonaise et l'Espagnole se sont promenées en première semaine. Elles vont arriver lancée à pleine vitesse. A elles deux, elles n'ont perdu que 23 jeux en six matches lors de la première semaine : 13 pour Osaka et seulement 10 pour Muguruza. C'est tout de même une mission difficile qui attend Garbine Muguruza, sachant que Naomi Osaka a remporté 30 de ses 33 derniers matches.

Naomi Osaka lors de l'Open d'Australie 2021 Crédit: Getty Images

Marketa Vondrousova - Hsieh Su-Wei

Des quatre huitièmes de finale au programme dans le tableau féminin ce dimanche, c'est certainement l'affiche la moins clinquante. Pour Marketa Vondrousova et Hsieh Su-Wei, ce sont des retrouvailles. Il y a à peine plus d'un mois, à Abu Dhabi, Hsieh s'était imposée au premier tour contre la Tchèque, au terme d'un match au couteau : 3-6, 6-3, 7-6.

Sur une surface similaire, la Taïwanaise peut donc croire en ses chances, surtout après avoir battu ces derniers jours à Melbourne Pironkova, Andreescu et Errani. Un sacré regain de forme pour Hsieh, tombeuse de Bianca Andreescu au 2e tour, qui n'avait gagné qu'un seul match sur le circuit WTA en 2020. A 35 ans, elle peut se qualifier pour le premier quart de finale de Grand Chelem de sa carrière, vingt ans après s'être révélée, adolescente, en atteignant les demi-finales du tournoi de Bali. Elle avait 15 ans...

