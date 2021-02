Tennis

Djokovic: "Je n'ai jamais eu à souffrir d'une telle blessure en Grand Chelem"

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic est en demi-finale de Melbourne après une victoire serrée sur Alexander Zverev en quatre sets et plus de 3h30 de jeu mardi (6-7, 6-2, 6-4, 7-6). En interview d'après-match, le Serbe a déclaré toujours souffrir physiquement, mais parvient à ménager son mal grâce à son staff et à sa volonté d'aller au bout de ce tournoi qui lui tient tant à coeur.

