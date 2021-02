Dominic Thiem a de la ressource. Face à un Nick Kyrgios fidèle à lui-même, l’Autrichien a su remonter un handicap de deux sets pour s’imposer en 3h21 au terme d’un match fantastique (4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4). Dans une John Cain Arena incandescente, Thiem a fait le dos rond et n’a jamais bronché face au show proposé par Kyrgios, tour à tour survolté et agacé durant la rencontre. En huitième de finale, le troisième joueur mondial affrontera Grigor Dimitrov qui a profité de l’abandon de Pablo Carreno Busta.

Comment se serait déroulé ce match s’il avait eu lieu samdi et à huis clos ? Personne ne le saura jamais mais, comme contre Ugo Humbert, Nick Kyrgios a pleinement profité de l’ambiance mise par un public entièrement derrière lui. Une ambiance de Coupe Davis qu’il a lui-même provoquée avant le premier point du match. L’Australien a alors fait le break d’entrée et a surpris un Dominic Thiem emprunté pour prendre rapidement les devants (6-4). Il a ensuite multiplié les services à la cuillère, coups entre les jambes et autres facéties qui n’ont pas tous connu la même réussite.