On ne peut pas dire que la sérénité la plus totale règne actuellement en Australie, à moins de trois semaines du coup d'envoi du premier Grand Chelem de l'année, et ce n'est pas la nouvelle tombée ce mardi qui va contribuer à ramener le calme. Deux joueurs, inscrits dans le tableau de l'Open d'Australie, ont été testés positifs au Covid-19, selon les autorités sanitaires locales. Leur identité n'a pas été révélée.