Voilà une très bonne victoire pour Félix Auger-Aliassime. Le précoce et talentueux canadien a parfois du mal à chasser les démons naissants qui peuplent sa boîte crânienne, en témoignent ses sept défaites en sept finales sur le circuit. Mais vendredi, il a gagné un de ces matches qui peuvent vous faire avancer. Ce n'était certes qu'un 16e de finale de Grand Chelem, mais en s'imposant contre son ami Denis Shapovalov, face auquel il s'était déjà incliné deux fois dans un tournoi majeur, FAA a peut-être franchi un cap.

D'autant qu'il y a mis la manière. Le Québécois n'a pas forcément joué du très grand tennis, mais il s'est montré solide, audacieux quand il le fallait et a gardé la tête froide au moment de conclure. Résultat, une victoire en trois manches (7-5, 7-5, 6-3) et moins de deux heures et demie. Denis Shapovalov, lui, est passé à côté. Dans les grandes largeurs. Avec 37 fautes directes pour seulement 19 coups gagnants, le gaucher a beaucoup trop donné à son camarade. Lui qui est capable d'être si flamboyant s'est un peu éteint tout seul.