Mais chaque chose en son temps pour Caroline Garcia. Avant de penser à Osaka, encore fallait-il bien négocier ce premier tour et elle l'a fait proprement, dans le sillage d'un service plutôt efficace (77% de premières balles passées, 61% de réussite sur sa seconde balle) même si elle a concédé un petit break. En enlevant le premier set au jeu décisif, elle avait fait le plus dur.

Dans le second acte, la Française a breaké d'entrée pour mener 2-0 et elle n'a jamais laissé son adversaire revenir. Elle n'a même jamais été menée une seule fois sur sa mise en jeu dans ce set. Une autorité certaine et, globalement, un match encourageant pour la Rhodanienne. Maintenant, il faudra faire encore mieux et beaucoup plus pour espérer titiller la lauréate de l'édition 2019.