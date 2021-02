Sans le vouloir, et probablement sans le savoir, Rafael Nadal a offert un joli cadeau à Novak Djokovic en s'inclinant mercredi contre Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de l'Open d'Australie. En s'arrêtant là, l'Espagnol ne pourra plus revenir au classement sur le Serbe dans les prochaines semaines. Il lui fallait remporter le tournoi pour conserver une chance infime de revoir le trône du tennis mondial à court terme.

Lorsqu'il avait repris le pouvoir au début de l'année 2018 après son regain de flamme inattendu de la saison précédente, Federer semblait à l'abri pour un moment d'autant que, dans le même temps, Novak Djokovic traversait une période de vaches maigres. Mais la roue a à nouveau tourné et le champion de Belgrade a repris de plus belle sa domination sur le circuit dès la fin de cette même année 2018. Djokovic avait à son tour dépassé Sampras fin 2020 et il ne faisait plus guère de doutes qu'il goberait Federer à court terme. C'est maintenant une affaire réglée.