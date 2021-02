C'est le branle-bas de combat à Melbourne. A la suite de l'officialisation d'un nouveau cas de coronavirus - un employé Grand Hyatt, un des trois hôtels utilisés pour la quarantaine des joueuses et des joueurs -, des mesures radicales ont été prises par les autorités pour éviter la propagation de l'épidémie. Isolées et soumises à un nouveau dépistage, les 500 à 600 personnes (athlètes, entourages, staff, officiels de l'Open d'Australie, etc.) qui ont résidé dans l'établissement en question pendant deux semaines attendent leurs résultats. Pour ne pas prendre le moindre risque, il a été décidé que tous les matches prévus jeudi seraient donc annulés.

Six tournois de préparation au premier Majeur de l'année (qui doit débuter lundi prochain) sont actuellement en cours à Melbourne : l'ATP Cup, le Murray River Open et le Great Ocean Road Open d'une part sur le circuit masculin, le Gippsland Trophy, le Yarra Valley Classic et le Grampians Trophy d'autres part sur le circuit féminin. En admettant que tous les tests passés par les joueuses et joueurs encore engagés dans ces compétitions soient négatifs, ce délai de 24 heures supplémentaires pourrait permettre en théorie de reprendre les matches comme si de rien n'était et d'éviter une kyrielle de forfaits (les intéressés ne pouvant rejouer que si leurs résultats sont connus).

Une fin de semaine décisive pour l'Open d'Australie

D'ailleurs l'organisation de l'Open d'Australie prévoit de publier un programme pour la journée de vendredi dans les prochaines heures. Cependant, il est également possible que les autorités, quels que soient les résultats des dépistages, exigent que les cas contacts soient maintenus un certain nombre de jours à l’isolement. Dans ce cas, première possibilité : les forfaits des joueurs concernés sont entérinés et, s'il est possible de le faire, les tournois iront au bout avec les engagés restants. Plus vraisemblablement dans une telle hypothèse, les épreuves devraient être purement et simplement annulées.

La tenue de l'Open d'Australie, elle, n'apparaît pas menacée dans l'immédiat. Mais il est évident que si une nouvelle quarantaine était décidée pour un certain nombre de joueuses et de joueurs, le tournoi serait rapidement menacé lui aussi. Les prochains jours seront décisifs.

