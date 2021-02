Tennis

Kyrgios et Paire peuvent jouer tranquilles : le trublion Tomic est de retour

OPEN D'AUSTRALIE - Après un an et demi sans jouer de tournoi du Grand Chelem, Bernard Tomic revient sur le devant de la scène à Melbourne, il n'avait plus disputé de premier tour depuis deux ans. A la cool mais déterminé pour tenter un dernier coup, le joueur australien vient pour retrouver quelques sensations fortes... quitte à se faire détester un peu plus qu'il ne l'est déjà. (Réal: Seb. Petit)

00:02:31, 149 vues, Hier à 14:20