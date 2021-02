Nick Kyrgios et sa "passion" pour Novak Djokovic, épisode 812. Eliminé en simple vendredi par Dominic Thiem après une superbe bataille en cinq sets, l'Australien était encore engagé en double avec son camarade Thanasi Kokkinakis. Les deux hommes se sont inclinés dimanche face à la paire composée de Lukasz Kubot et Wesley Koolhof (6-4, 6-4), mais Kyrgios en a tout de même profité pour en rajouter une petite couche dans sa relation à distance avec le numéro un mondial.

En rentrant sur une Margaret Court Arena aux tribunes désertes pour cause de confinement dans l'Etat de Victoria, le natif de Canberra a fait mine de saluer la foule en utilisant la traditionnelle et fameuse célébration de Novak Djokovic après chaque victoire, en se tournant à tour de rôle vers chacune des tribunes. Drôle ou fatiguant, selon le point de vue.

" C'était juste une plaisanterie, a tempéré Thanasi Kokkinakis . Il n'y avait personne dans les tribunes, on a juste essayé de rire de ça. Il n'y avait rien de méchant, on s'amuse, c'est tout, même si je sais que les joueurs de tennis sont des gens très sérieux ."

"Oui, on plaisante, c'est tout, a renchéri Kyrgios. Quand on tweete, quand on fait ça, c'est pour le plaisir, pour montrer qu'on ne prend pas tout au sérieux." Puis il a ajouté ces mots, à propos de Novak Djokovic : "On peut avoir du respect l'un pour l'autre, mais je ne l'aime pas du tout, alors on s'amuse."