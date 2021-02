Tennis

L'oeil du doc : balle, raquette, surface... Les facteurs qui influencent la vitesse du jeu

OPEN D'AUSTRALIE - Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie et en biomécanique, liste dans Eurosport Tennis Club les différents facteurs qui expliquent que le jeu aille plus vite cette année à Melbourne : les balles, les raquettes, les cordages et la surface.

00:06:41, 4 vues, il y a 13 minutes