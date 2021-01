Dominic Thiem fait partie des "privilégiés" en Australie. Il compte parmi la poignée de joueurs et de joueuses, les stars du tennis mondial, placés en quarantaine dans une "bulle" à Adélaïde plutôt qu'avec le gros de la troupe à Melbourne. " Nous pouvons nous entraîner environ deux heures par jour et sortir pour quatre heures au total. Le reste du temps, nous sommes à l'hôtel ", a confié le numéro 3 mondial à Eurosport dans une interview accordée à notre consultant, Boris Becker.

La semaine prochaine, Thiem, comme Djokovic, Nadal, Barty, Halep et d'autres, aura également la chance de pouvoir disputer une exhibition à Adélaïde. Idéal pour retrouver un peu le rythme du jeu dans des conditions proches de la compétition.

Cette semaine, beaucoup de dents ont grincé chez les joueurs, beaucoup se plaignant de la manière dont ils sont "traités" par leurs hôtes australiens. Thiem n'est pas sur cette ligne : " C'est une période folle, mais on savait tous à quoi s'attendre. Le coronavirus est presque éteint en Australie et ils veulent se prémunir d'un rebond de l'épidémie. Donc, oui, les conditions sont strictes, mais c'est compréhensible. Encore une fois, tout le monde savait à quoi s'attendre en venant ici. Personne n'était obligé de venir, chacun a pris sa propre décision ."

Le seul problème à ses yeux tient aux 72 joueurs et joueuses placés à l'isolement stricte, sans pouvoir quitter leur chambre pendant 14 jours, parce qu'ils sont cas contact pour avoir été dans un avion avec une personne positive au Covid-19. "Pour eux, c'est dur, concède l'Autrichien. Il est clair qu'ils auront un gros désavantage. C'est certain. Il leur restera encore neuf jours pour s'entraîner avant l'Open d'Australie, mais par rapport à ceux qui peuvent s'entrainer 'normalement', ils auront un gros désavantage. C'est incontestable et je suis vraiment désolé pour eux."