Kristina MlaMladenovic, Mladenovic, seule Française en lice en simple jeudi, affrontera la Japonaise Nao Hibino. Sur le Rod Laver, Karolina Pliskova ouvrira le programme face à Danielle Collins. Suivront Barty face à Daria Gavrilova, puis Tsitsipas face à Thanasi Kokkinakis et, en session nocturne, Elina Svitolina contre Coco Gauf et donc Nadal contre Michael Mmoh.

Le Margaret Court accueillera notamment la tenante du titre Sofia Kenin, opposée à Kaia Kanepi, et Matteo Berrettini, opposé à Tomas Machac. Les Russes Andrey Rublev et Daniil Medvedev seront sur le John Cain: le premier en ouverture de programme contre Thiago Monteiro, le second en clôture face à Roberto Carballes.