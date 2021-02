Tennis

Le Top 5 points de vendredi : Medvedev, l'homme qu'on ne débordait pas

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Retrouvez les cinq plus beaux points de la demi-finale entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, marquée notamment par l'extraordinaire passing de revers du Russe pour s'offrir le break décisif dans la 3e manche. Non seulement le point du jour, mais ausis un des coups de la quinzaine !

00:01:44, 302 vues, il y a 5 heures