Les Hits: "Karatsev n'a pas le cul dans le caviar, son humilité fait plaisir à voir"

OPEN D'AUSTRALIE - Que de surprises ce mardi : Djokovic n'a presque plus mal, Serena est toujours aussi conquérante et... un néophyte en Grand Chelem poursuit sa route jusqu'en demi-finale sans crier gare. Et c'est cela qui a le plus ravi Eric Deblicker et Nicolas Escudé, qui se sont rappelés de bons souvenirs, datant de 23 ans en arrière, lorsque Scud faisait lui aussi sensation ici. (Réal: SP)

