Jeudi, après sa qualification pour la finale de l'Open d'Australie 2021, Novak Djokovic avait eu ces mots sur Eurosport envers la jeune génération, dont il était assuré d'affronter un éminent représentant dimanche, qu'il s'agisse de Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas : " Avec tout le respect du monde, ils ont encore beaucoup de travail. " Puis, plus loin : " Je ne vais pas rester ici et leur passer le titre comme ça. "

Pour sa deuxième finale de Grand Chelem, moins d'un an et demi après la première, Daniil Medvedev va retrouver un nouveau monstre. Il avait échoué de très peu en septembre 2019 à l'US Open contre Rafael Nadal. Il s'attend dimanche au même type de défi. Mais il y croit. "Je sais que pour espérer gagner, il faudra que je sois capable de jouer mon meilleur tennis et être au top physiquement pendant quatre ou cinq heures, concède le joueur basé à Monaco. On ne peut jamais dire comment se passera un match mais j'aurai mes chances de gagner."