Les tops

Pour Zverev, maintenant, c'est la routine

Alexander Zverev a tout de même sacrément évolué depuis un an. Demi-finaliste à l'Open d'Australie l'an passé, finaliste à l'US Open, le voilà à nouveau en quarts de finale à Melbourne. Le tout sans faire de bruit, sans stress excessif. Ce qui apparaissait comme son plafond de verre jusqu'en 2019 semble être devenu une routine pour lui. Compte tenu de son niveau et de son potentiel, il n'y a bien évidemment rien d'extravagant à le voir dans le grand huit, mais l'évolution est notable et la tendance semble être solide désormais. Dans cette quinzaine, l'Allemand a perdu le tout premier set qu'il a joué, face à l'Américain Marcos Giron. Depuis, il vient d'en enquiller douze. Il se dégage de lui une certaine sérénité. Ce fut encore le cas dimanche contre Dusan Lajovic.

Zverev avance en père peinard

Le retour des surprises à Melbourne

Traditionnellement catalogué comme le Grand Chelem des surprises, l’Open d’Australie était rentré dans le rang ces dernières années. Mais cette édition 2021 disputée dans le contexte particulier du coronavirus, avec une quarantaine qui a perturbé la préparation des joueurs, a changé le cours des choses. Au-delà du phénomène Karatsev, ce dimanche de huitièmes de finale aura vu Grigor Dimitrov éjecter un Dominic Thiem certes diminué et Su-wei Hsieh atteindre à 35 ans le premier quart de finale en Grand Chelem de sa carrière. La Taïwanaise, pourtant seulement 71e joueuse mondiale, a totalement déboussolé la jeune Marketa Vondrousova, finaliste à Roland en 2019 et tête de série n°19, avec son jeu tout en changements de rythme (6-4, 6-2). La seconde partie du tournoi sera-t-elle du même tonneau ?

Osaka quasi-imprenable dans le money time

Elle a bien failli passer à la trappe. Incontestablement l’une des grandes favorites au titre, Naomi Osaka a eu deux balles de match contre elle sur son service à 3-5 dans le troisième set, lors d’un magnifique choc en huitième de finale contre Garbine Muguruza (4-6, 6-4, 7-5). Et pourtant, dos au mur, la Japonaise a aligné quatre jeux consécutifs avec un sang-froid exceptionnel. Tout sauf un hasard si l’on s’attarde sur les statistiques d'Osaka depuis deux ans quand elle est poussée à disputer trois sets : elle a ainsi gagné 28 des 32 matches concernés, soit un taux de réussite de près de 88 %. Quand ça se tend et sous pression, c’est presque toujours elle qui s’en sort même si elle a le plus à perdre. La marque des plus grandes assurément.

Osaka passe sur un fil contre Muguruza

Le jeu vers l'avant de Karatsev

Aslan Karatsev a particulièrement impressionné depuis le début du tournoi, notamment par sa qualité de frappe à l'échange. Mais le qualifié russe, gigantesque surprise de cet Open d'Australie, ne doit pas être limité à un cogneur de fond de court. Son remarquable parcours s'explique aussi par sa faculté à avancer dans le terrain et à prendre le filet dans d'excellentes conditions.

Pour preuve, il est monté 25 fois lors de sa victoire contre Félix Auger-Aliassime dimanche, pour 20 points gagnés, soit 80% de réussite. Face à Diego Swchartzman, il s'était déjà distingué dans ce domaine. Depuis le début du tournoi, Karatsev a gagné 77% des points lorsqu'il est venu à la volée. Et s'il était très peu monté lors de ses deux premiers tours, il s'est beaucoup plus propulsé vers l'avant en 16e et 8e de finale. Pas une mauvaise idée, visiblement.

Toujours plus fou : Comment Karatsev a renversé Auger-Aliassime en cinq sets

Les flops

Le manque d'instinct de tueur de FAA

Félix Auger-Aliassime a vraiment toutes les armes pour réussir une belle, et même une grande carrière. A 20 ans, il est déjà en avance sur les temps de passage de l'immense majorité des joueurs de son âge. Mais il lui manque encore un petit quelque chose. Ce n'est pas un hasard s'il guette encore son premier titre après avoir perdu sept fois en finale. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, en Grand Chelem, il cale encore.

Dimanche, il a eu toutes les cartes en main. Il a mené deux sets à rien contre Aslan Karatsev, puis la belle mécanique s'est effilochée. Le mérite en revient en bonne partie au Russe, qui a joué de mieux en mieux au fil de la rencontre, pour finir par ne plus rien rater. Mais si FAA s'est accroché jusqu'au bout, s'il a conservé une attitude positive, il n'en reste pas moins qu'il a un peu laissé ce match lui glisser entre les doigts. Il doit devenir plus "tueur", flairer l'odeur du sang comme un prédateur. Il lui manque peut-être une âme à la Hewitt, à la Nadal. Mais si on ne change pas sa nature, ces choses-là aussi, se travaillent. Il y arrivera. Mais il n'y est pas encore.

"Il manque encore une âme de compétiteur à Auger-Aliassime dans les moments importants"

Sabalenka cale encore en GC

Il y a vraiment un monde entre ce que Aryna Sabalenka parvient à produire tout au long de l'année sur le circuit WTA, et ce qu'elle offre en Grand Chelem. Parmi les 16 premières têtes de séries du tableau féminin, la Biélorusse était la seule à ne jamais avoir atteint au moins une fois les quarts de finale en Grand Chelem. Ce ne sera toujours pas pour cette fois-ci. Sans passer au travers de son match contre Serena Williams, il lui a tout de même encore manqué quelque chose. Désormais installée dans le Top 10 mondial, il lui faudra trouver la clé pour performer en Grand Chelem si elle veut aller encore plus haut. Elle n'avait jamais dépassé le troisième tour ces deux dernières saisons. Son huitième constitue donc un pas en avant. Mais un tout petit.

Serena gagne son duel de cogneuses contre Sabalenka

Raonic, la victime

A quel point Novak Djokovic était-il diminué dimanche contre Milos Raonic ? Lui seul le sait, mais ça n'a rien changé au problème pour le grand serveur canadien. Certes, il a réussi à prendre un set au numéro un mondial, mais pour la 12e fois en 12 confrontations, il s'est incliné et jamais, on a vraiment senti qu'il avait les armes pour réussir là où il avait toujours échoué. Pourtant, sur cette surface, que l'on dit plus rapide que les années précédentes à Melbourne, il aurait pu, il aurait dû au moins pousser davantage dans ses retranchements le Serbe et se départir de son rôle de victime, un peu trop expiatoire tout de même...

Diminué, Djokovic ? Peut-être, mais il reste (beaucoup) trop fort pour Raonic...

