Tennis

"Nadal a encore le visage fermé, même s'il y a eu ce joli sourire au moment du doigt d'honneur !"

OPEN D'AUSTRALIE - Au programme des hits du jour : la balade de Rafael Nadal au 2e tour, la belle qualification de Kristina Mladenovic et l'embrouille entre Fognini et Caruso. Arnaud Di Pasquale et Nicolas Escudé se lâchent.

00:04:21, 392 vues, il y a une heure