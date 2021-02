Rafael Nadal n'en est plus à se demander s'il va pouvoir jouer, et dans quelles conditions. Même s'il ne se juge pas à 100%. "Ma condition physique a encore besoin de s'améliorer, dit-il. Je ne me suis pas entrainé pendant 19 ou 20 jours de suite à cause de mon dos. C'est vraiment dommage parce que j'avais fait une excellente préparation. Je m'étais bien entraîné à Majorque, puis la première semaine à Adélaïde a été fantastique. Puis il y a eu ce problème au dos... Mais si je compare comment j'étais il y a cinq jours et comment je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir, et mes perspectives dans le tournoi non plus."