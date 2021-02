Serena Williams ne possède pas encore le record absolu du nombre de Grands Chelems remportés, mais elle en a décroché un ce mardi en battant Simona Halep au stade des quarts de finale. Ce succès est le 362e de sa carrière en Majeurs. Un chiffre difficilement appréhendable tant il est énorme. Ils sont désormais deux en haut du classement du nombre de succès en Grands Chelem : Serena Williams et Roger Federer.

Absent, le Suisse n'a pu faire fructifier un total qu'il a patiemment construit entre 2000 et 2020. Serena Williams a pu revenir à hauteur grâce à ses cinq victoires depuis le début de la quinzaine, sur Siegmund, Stojanovic, Potapova, Sabalenka et donc Halep. Elle devra battre Naomi Osaka dans le dernier carré pour trôner seule en haut du classement.

Avec ses 23 titres du Grand Chelem (et ses 10 finales), Serena Williams est déjà l'une des meilleures joueuses de l'histoire. Son histoire en Majeurs a commencé il y a 23 ans. En 1998, à 16 ans, elle découvrait l'Open d'Australie et battait Irina Spîrlea, tête de série numéro 6 et demi-finaliste de l'US Open l'année précédente, au premier tour avant de chuter au deuxième face à sa soeur Venus. 361 succès ont suivi depuis.