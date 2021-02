Elle n’avait pas les jambes pour enchaîner. Après 15 mois sans jouer, Bianca Andreescu avait retrouvé le goût de la victoire lundi au 1er tour de l’Open d’Australie en s’arrachant face à la "lucky loser" Mihaela Buzarnescu (6-2, 4-6, 6-3). Mais mercredi, elle a manqué de jus pour éviter le piège tendu par la Taïwanaise Su-wei Hsieh et son jeu atypique. Elle s’est lourdement inclinée en deux sets (6-3, 6-2) et 1h25 de jeu.

Pour Serena Williams en revanche, tout va bien. L’Américaine n’a concédé que 5 jeux en deux matches dans un début de tournoi idéal pour elle. Mercredi, elle a écrasé la 99e mondiale serbe Nina Stojanovic (6-3, 6-0) en 1h09. Au 3e tour, elle sera ultra-favorite contre la Russe Anastasia Potapova, 101e à la WTA. Pas de problème non plus pour Garbine Muguruza. L’Espagnole, finaliste l’an dernier, s’est débarrassée de la qualifiée Liudmila Samsonova en deux manches sèches (6-3, 6-1) et six minutes de moins que la protégée de Patrick Mouratoglou (1h03).