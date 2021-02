Tennis

Open d'Australie 2021 : Jabeur - Osaka : Le résumé

OPEN D'AUSTRALIE - Il a fallu une grosse demi-heure à Ons Jabeur et Naomi Osaka (N.3) pour arriver à 2-2 partout dans la première manche et une petite cinquantaine de minutes de plus à la Japonaise pour s'imposer dans ce 3e tour (6-3, 6-2). Osaka, qualifiée pour les 8es de finale, y affrontera Garbine Muguruza dans un choc très attendu.

00:03:20, 211 vues, il y a 40 minutes