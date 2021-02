Pierre-Hugues Herbert n'a, malheureusement pour lui, pas fait illusion. Confronté à un défi délicat en la personne de Fabio Fognini pour son entrée en lice dans cet Open d'Australie, l'Alsacien a connu un jour sans. Il a ainsi baissé pavillon en trois sets secs (6-4, 6-2, 6-3) et 1h54 de jeu. Il n'a surtout jamais trouvé la bonne distance au retour puisqu'il n'a pas eu la moindre balle de break à se mettre sous la dent. Symbole des difficultés du Français ? Ses 46 fautes directes pour 19 petits coups gagnants durant cette partie à sens unique.

Pas de miracle pour Quentin Halys. Celui qui a passé deux fois le cap du premier tour en désormais dix participations au tableau principal d'un Grand Chelem s'arrête dès son entrée en lice à Melbourne. Face à Pablo Andujar, le Français s'est bien battu mais les moments importants lui ont échappé. A 5-4 dans la première manche et 5-5 dans les deux suivantes, les breaks concédés ont été décisifs. Andujar n'en demandait pas tant et c'est bien lui qui ira défier Filip Krajinovic (N.28) au deuxième tour.

Comme Quentin Halys, Chloé Paquet est sortie des qualifications. C'était aussi le cas de Mayar Sherif, son adversaire égyptienne, classée 131e à la WTA. Cette dernière a, semble-t-il, mieux digéré la coupure entre le tableau de qualification et le grand tournoi. Grâce à un sang-froid parfait dans chaque manche (7-5, 7-5), c'est elle qui avance au second tour. Melbourne est décidément une terre maudite pour Paquet qui échoue à remporter un match du tableau principal pour la troisième fois en trois ans.

Cinq anq plus tard, Kristina Mladenovic retrouve le deuxième tour à l'Open d'Australie ! La Française n'avait plus gagné le moindre match en simple - elle reste sur trois finales (dont deux victoires) en doubles -, à Melbourne depuis 2016, elle a, la nuit dernière, battu Maria Sakkari, 22e joueuse mondiale, 6-2, 0-6, 6-3, à l'issue d'un match décousu. Touchée au coude, Kristina Mladenovic a zappé le double pour cette année. L'occasion, peut-être, de réaliser un joli parcours en simple. Ça passera par la Japonaise Nao Hibino (76e) au deuxième tour.

Clara Burel y a cru jusqu'au bout, mais elle a dû rendre les armes. Opposée à la Belge Alison Van Uytvanck, 64e mondiale, la Française de 19 ans, issue des qualifications, a fini par s'incliner en trois sets (3-6, 6-3, 6-4) et 1h54 sur le court numéro 6 mardi. Mais elle aura longtemps bousculé son adversaire, menant même d'un set et d'un break. Malgré une série de cinq jeux perdus d'affilée entre la fin de la deuxième et le début de la troisième manche, Burel s'est accrochée dans l'acte final, obtenant encore deux balles de débreak quand Van Uytvanck a servi pour le match à 5-4. Mais elle a aussi payé ses difficultés au service (2 aces pour 13 doubles fautes). Une défaite frustrante.