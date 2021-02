Adrian Mannarino connaît un début d’Open d'Australie idéal. Mercredi, le gaucher aux trajectoires de balles rasantes a fait à peu près ce qu’il a voulu sur le court pour éliminer Miomir Kecmanovic au 2e tour (6-1, 6-2, 6-4). A tel point qu’il s’est souvent aventuré au filet – pourtant pas son domaine de prédilection a priori – et s’y est montré très inspiré : 20 de ses 22 montées ont été conclues victorieusement, soit 91 % de réussite. En tout, le Français a frappé 41 coups gagnants pour seulement 19 fautes directes, ce qui donne une idée de ses sensations du jour. De quoi aborder en confiance son 3e tour face à Alexander Zverev.

41 coups gagnants et 7 jeux lâchés : Mannarino a fait tourner en bourrique Kecmanovic

Blessée à la cheville, Venus Williams a vécu un calvaire et n’a pu sauver qu’un jeu face à Sara Errani (6-1, 6-0). Touchée en cours de premier set, l’aînée des sœurs Williams a toutefois tenu à aller au bout diminuée. Incapable de pousser correctement sur ses jambes au service, elle a vu sa vitesse moyenne en première balle chuter à 146 km/h. Un chiffre très faible pour celle qui est toujours, malgré ses 40 ans, l’une des serveuses les plus puissantes du circuit. A noter qu’elle faisait malgré tout avancer plus vite sa balle que l'Italienne, limitée à 126 km/h en moyenne sur son premier service.