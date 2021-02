Feliciano Lopez a d'ores et déjà marqué de son empreinte cet Open d'Australie. Vainqueur de Lorenzo Sonego au 2e tour jeudi, le vétéran espagnol (39 ans) a surmonté un handicap de deux sets pour rallier le 3e tour. Un véritable exploit aux proportions presque historiques : "Deliciano" est le plus vieux joueur à remporter un match de Grand Chelem en ayant été mené deux manches à rien depuis... 1974. Cette année-là, à Wimbledon, Ken Rosewall avait pris le dessus sur Stan Smith en demi-finales, 6-8, 4-6, 9-8, 6-1, 6-3. L'Australien avait alors 39 ans et 9 mois. Lopez a 39 ans et 4 mois.