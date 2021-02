Karatsev est sorti avec les honneurs d’un tournoi du Grand Chelem qui l’aura vu atteindre des hauteurs inimaginables pour un 114e mondial. Le joueur de 27 ans, dont c’était la première apparition dans le tableau principal d'un Majeur, a même réussi à faire douter le numéro 1 mondial quelques minutes, en plein cœur du deuxième set, et c’est déjà une grande performance face à un joueur qui est comme chez lui sur la Rod Laver Arena, et qui a pu compter sur sa qualité de service pour se détacher facilement au score.

Avec 17 aces, souvent réalisés au meilleur moment, soit en fin de jeu, soit lors des rares fois où son adversaire est parvenu à lui mettre la pression, et 71% de points remportés derrière sa première balle, Djokovic n’a laissé que très peu de chances d’y croire au tombeur d'Auger-Aliassime ou Schwartzman. Pourtant, le Russe, loin de se faire manger par la pression d’une première demi-finale de Grand Chelem en carrière, a démarré ce match bille en tête. Avec son coup droit dévastateur, il a tenu la dragée haute au "Djoker" pendant six jeux. Puis, à 4-3 dans la première manche, le Serbe a breaké avant de dérouler pour se donner de l’air.

Lorsque Novak Djokovic, qui est longtemps resté bloqué à une seule faute directe dans cette partie (14 au final), a breaké deux fois de suite pour mener 5-1 dans le deuxième set, on a vite pensé que Karatsev allait s’écrouler. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit, et le Russe a profité d’une première baisse de régime de "Nole" sur son service pour revenir à 5-4, obtenir deux balles de débreak, avant de craquer et de concéder la deuxième manche.

Le futur 42e au classement ATP, poussé par les spectateurs de retour dans les tribunes, a continué à s’accrocher jusqu’au bout, débreakant de nouveau dans le troisième acte pour revenir à 2 partout. Mais sa débauche d’énergie et un Djokovic souverain lui ont coûté un nouveau break dans la foulée, et le Serbe en a profité pour dérouler à nouveau et finir rapidement la partie, s’adjugeant son 935e succès en carrière sur le circuit ATP. Vainqueur de ses 8 premières finales à Melbourne, Novak Djokovic voudra poursuivre son sans-faute dimanche, et enfin décrocher ce 18e Grand Chelem qui se refuse à lui depuis de longs mois.