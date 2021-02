Alexandre Müller est devenu le cinquième joueur français dans l'Ere Open à remporter son premier match à l'Open d 'Australie à sa première participation. Le 209e mondial a suivi les pas de Michaël Llodra (2000), Olivier Patience (2004), Jean-Christophe Faurel (2006) et Quentin Halys (2016). Cinq. C'est un chiffre doublement symbolique ici. Une telle performance n'avait plus été réalisée depuis cinq ans et l'édition 2016 du "Happy Slam".