Sous pression, elle n’a plus d’égale. Alors que l’envie de revanche de Serena Williams devait être grande un peu plus de deux ans après leur finale de l’US Open et son altercation rocambolesque avec Carlos Ramos, Naomi Osaka a été plus qu’à la hauteur de son nouveau statut. Celui de favorite du tournoi et d’une joueuse qui n’a plus perdu sur dur depuis… l’Open d’Australie 2020 il y a plus d’un an, face à Cori Gauff au 3e tour. Attendue au tournant, elle assume désormais pleinement, avec un côté insubmersible.

Cette caractéristique était d’ailleurs l’apanage de Serena Williams il n’y a pas si longtemps sur le circuit. Alors faire preuve de ce sang-froid face à une telle championne en dit long sur le niveau atteint par la numéro 3 mondiale. D’autant qu’elle l’assure, elle n’est pas aussi imperméable que cela à ce qui l’entoure. "J’étais vraiment nerveuse au début. C’est très intimidant de servir pour le premier jeu et de voir Serena de l’autre côté du filet. Parce que j’ai grandi en regardant ce qu’elle fait sur les services des autres quand ils sont trop tendres. Je pense que c’est pour cela que mon pourcentage de premières était mauvais aujourd’hui, parce que je pensais à ce qui pouvait arriver si je ne servais pas parfaitement", confie-t-elle.

Son match contre Muguruza l'a aidée à passer outre l'aura de Serena

Les faits lui donnent d’ailleurs raison : tendue, Osaka a bien été breakée d’entrée en accumulant les fautes, et elle n’a pas bien servi par rapport à son potentiel dans ce secteur (45 % de premières, 6 aces pour 8 doubles fautes). Et même si elle l’a désormais battue trois fois sur quatre, elle a encore été sensible à l’aura exceptionnelle de la légende américaine et ses 23 titres en Grand Chelem. "C’est toujours surréaliste de la voir en vrai. Je veux qu’elle joue pour toujours. C’est la voix de la petite fille en moi qui parle", indique-t-elle encore, alors que certains se demandent si Serena n'a pas fait ses adieux à Melbourne. Mais une fois le choc du début de match passé, elle a su se libérer pour imposer sa volonté à son adversaire.

Et c’est peut-être ce qui est le plus impressionnant désormais chez la Japonaise, sa capacité à surmonter les obstacles parfois immenses sur sa route. Garbine Muguruza le sait mieux que quiconque, elle qui a eu deux balles de match pour arrêter Osaka en huitième de finale. La numéro 3 mondiale ne s’y trompe pas. "Dans ce tournoi, je n’ai pas senti de panique, jusqu’à ce que je joue Muguruza. Et je pense que ce match m’a vraiment aidée." Après être passée si près de la sortie, il y a de quoi se sentir invincible, ou du moins croire plus que jamais en soi. Et c’était particulièrement frappant lors de cette demi-finale contre celle qui lui a donné l’envie d’être une championne.

Ce dont je suis le plus fière, c'est d'être devenue si forte mentalement

"Aujourd’hui (jeudi), il y a eu un moment où j’ai été breakée, je me suis replacée sur la ligne de fond pour relancer, et dans ma tête j’ai eu toutes ces pensées sur le fait que Serena était la meilleure serveuse, que je n’allais probablement pas être capable de la breaker. Et puis, je me suis dit d’effacer ces pensées parasites. D’une certaine façon, je me suis dit que peu m’importait : ‘Je ne peux jouer qu’un point à la fois et je vais essayer de jouer chaque point du mieux que je peux’", détaille-t-elle.

Titrée il y a deux ans à Melbourne, Osaka était devenue dans la foulée numéro 1 mondiale. Il ne serait donc pas très surprenant de la voir rééditer ce qu’elle a déjà accompli. Et si elle y parvient, son règne pourrait cette fois se prolonger, car l’intéressée a gagné en maturité et en constance. "Ce dont je suis le plus fière, c’est d’être devenue si forte mentalement. Avant, j’avais vraiment des hauts et des bas et je doutais beaucoup de moi. La quarantaine et le fait de voir tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ça m’a permis prendre beaucoup de recul. Avant, j’avais l’impression de jouer mon existence entière sur une victoire dans un match de tennis. Ce n’est plus le cas maintenant."

Plus encline désormais à partager ce qu’elle ressent avec son équipe et son coach Wim Fissette, la Japonaise a trouvé l’équilibre qu’elle recherchait. Pour la sortir de cet état de plénitude, on souhaite bien du courage à Jennifer Brady, sa future adversaire en finale. "Les gens ne se souviennent pas des finalistes. C’est le nom de la championne qui est gravé sur le trophée. Mon sentiment en ce moment, c’est que je cours après des records qui ne peuvent pas être battus. J’apprécierai plus tard dans ma vie ce que j’ai accompli. C’est humain de ne pas être satisfait", prévient enfin Osaka. C’est ce qui s’appelle envoyer un message à la concurrence.

