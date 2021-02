Le dernier Français du tableau masculin sort par la petite porte. Opposé à un adversaire très solide en la personne d'Alexander Zverev (N.6), Adrian Mannarino n'a jamais existé. Après deux premières manches frustrantes pendant lesquelles l'Allemand a fait la différence quand il l'a voulu, Mannarino a déposé les armes et s'est incliné en 1h43 et trois manches (6-3, 6-3, 6-1). Après une entame de tournoi où il avait lâché le premier set contre Giron, le finaliste du dernier US Open monte en puissance. Pedro Martinez ou Dusan Lajovic seront sur sa route au tour suivant.