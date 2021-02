Tennis

Open d'Australie 2021 - Ram/Salisbury - Murray/Soares : Le résumé

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Rajeev Ram et Joe Salisbury ont dominé Jamie Murray et Bruno Soares vendredi en demi-finale du double messieurs (6-4, 7-6). Il retrouveront pour le titre la paire composée d'Ivan Dodig et de Filip Polasek. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:04:33, 51 vues, il y a une heure