La mission s'annonçait plus que difficile, elle a été impossible. Gilles Simon n'a pas existé mardi face à Stéfanos Tsitsipas, tête de série numéro 5 de cet Open d'Australie. Le natif de Nice n'a pu sauver que quatre petits jeux (battu 6-1, 6-2, 6-1) en à peine plus d'une heure et demie (1h32 exactement) sur la Rod Laver Arena. Totalement dominé, il n'a pas trouvé la moindre solution (26 fautes directes pour 6 petits coups gagnants) ni à l'échange ni à la relance. Battu en vitesse et dans l'intensité, il a quelque peu fait ses 36 ans sur le court face à un adversaire très en forme.