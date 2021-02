Tennis

Open d'Australie 2021 : Stefanos Tsitsipas - Gilles Simon : le résumé

OPEN D'AUSTRALIE - Gilles Simon a vécu une night session difficile sur la Rod Laver Arena. Opposé à Stefanos Tsitsipas (N.5) pour son premier tour, le Niçois a été baladé et a encaissé un cinglant (6-1, 6-2, 6-1) en à peine plus d'une heure et trente minutes ce mardi. Le résumé de la rencontre en vidéo.

00:03:23, 1152 vues, il y a 2 heures