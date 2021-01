C'était fort probable, c'est désormais officiel. Andy Murray ne jouera pas le prochain Open d'Australie (8-21 février) pour lequel il avait pourtant reçu une wild-card (invitation de l'organisation). Alors qu'il devait prendre comme tous ses collègues joueurs l'un des 18 charters affrétés par le tournoi la semaine dernière, l'Ecossais avait été contraint de renoncer à la dernière minute à cause d'un test positif au coronavirus. Il espérait cependant pouvoir prendre un avion plus tardivement et effectuer sa quarantaine de manière décalée, mais cela n'a pas été possible.