Le Covid-19 perturbe déjà l'Open d'Australie. Des joueurs qui ont pris un vol depuis Los Angeles pour rallier Melbourne ont été mis en quarantaine après les tests positifs de deux personnes présentes dans leur avion. Ces deux personnes sont un membre de l'équipage et quelqu'un ayant un lien avec le tournoi de tennis sans être un joueur. "Le membre de l'équipage et le passager ont été interrogés et transférés dans un hôtel de santé selon les procédures normales pour les cas positifs", a déclaré un porte-parole du programme de quarantaine de l'Etat de Victoria. "Les 66 passagers restants du vol sont considérés comme des cas contacts. Aucun joueur ni membre de leur entourage ne pourra interrompre la quarantaine pour participer à un entraînement".