L'optimisme est désormais de mise à Melbourne. Prudent certes, mais réel. Alors que les joueuses et joueurs achèvent leurs 14 jours de quarantaine sur place, aucun nouveau cas de coronavirus lié au tournoi n'a été annoncé depuis plusieurs jours, et surtout depuis l'annonce que trois des tests positifs constatés étaient liés au variant britannique. Mieux, des 9 cas relevés depuis l'atterrissage des 18 charters aux antipodes, il n'en reste actuellement plus que 7 en quarantaine dans l'hôtel sanitaire spécialement aménagé pour l'occasion.