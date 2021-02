Elle avait l’avantage de l’expérience et il a fini par payer. Jennifer Brady, qui disputait sa deuxième demi-finale en Grand Chelem jeudi après l’US Open il y a quelques mois, est venue à bout de Karolina Muchova, novice à ce stade de la compétition, en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) et 1h55 de jeu sur la Rod Laver Arena de Melbourne. L’Américaine, tête de série numéro 22, a notamment su surmonter sa nervosité en écartant trois balles de débreak dans l’ultime jeu pour conclure l’affaire sur sa 5e balle de match. En finale de l’Open d’Australie, elle aura le redoutable honneur de défier Naomi Osaka samedi.

Que ce fut dur ! Mais grâce à sa persévérance et son caractère, Jennifer Brady a passé un nouveau cap dans sa carrière. A voir son soulagement lorsqu’elle s’est effondrée sur la Rod Laver Arena après sa victoire, l’Américaine a eu beaucoup de mérite à contrôler le flot d’émotions qui l’a assaillie. Elle n’a d’ailleurs pas fait le meilleur match de sa quinzaine, en témoignent ses 38 fautes directes et son pourcentage très moyen de premières balles (50 %). Mais elle a fait l’essentiel : bien commencer et surtout bien finir.