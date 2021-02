" Le plan est ensuite de conserver les mêmes dates pour l'Open d'Australie (8-21 février). Nous n'avons aucun doute sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu. La probabilité qu'il y ait le moindre problème est très faible. On s'attend à ce que tous les joueurs soient testés négatifs. Ils sont considérés comme des 'contacts occasionnels'. On nous a confirmé que la probabilité que l'un d'entre eux soit positif était très faible. C'est une précaution supplémentaire pour protéger la population locale ", a notamment indiqué Tiley.

En comptant l'entourage des engagés, les staffs ou encore les officiels du tournoi, 507 personnes ont subi un dépistage en urgence et se sont isolées. Les résultats devraient être envoyés dans la soirée en priorité par SMS aux joueuses et joueurs concernés qui, s'ils sont négatifs, verront leur quarantaine provisoire s'arrêter et pourront reprendre le jeu. Par conséquent, les six épreuves en cours - ATP Cup et deux ATP 250 pour ces messieurs, trois WTA 500 chez les dames - à Melbourne devraient bien aller à leur terme même s'il ne reste que trois jours pour ce faire.