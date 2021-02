L'Open d'Australie prend de plus en plus d'épaisseur. Après l'annonce des résultats négatifs de tous les joueurs testés en urgence à Melbourne (à cause du cas de coronavirus révélé dans un hôtel de quarantaine), le tirage au sort du premier tournoi du Grand Chelem a eu lieu vendredi. Une chose est désormais sûre : la finale cette année ne serait pas un "remake" de l'édition précédente puisque les numéros 1 et 3 mondiaux Novak Djokovic et Dominic Thiem se retrouvent dans la partie haute du tableau pour une demie potentielle.

Double tenant du titre et octuple champion à Melbourne, le Serbe démarrera sa quête d'un 18e titre en Grand Chelem face à Jérémy Chardy. Le Français, plutôt en forme en ce début de saison, aurait sans doute espéré meilleur sort mais n'aura rien à perdre. Puis, les Américains Frances Tiafoe et Taylor Fritz pourraient se dresser sur la route de Djokovic. Mais les choses devraient se corser en huitième de finale où Milos Raonic se dressera éventuellement face à lui. A moins que Stan Wawrinka ne prenne la place du Canadien et n'offre un troisième duel épique aux Australiens après 2013 et 2014.

La suite pour le numéro 1 mondial ? Potentiellement Alexander Zverev en quart, puis Dominic Thiem donc dans le dernier carré. Dans la partie basse du tableau, Rafael Nadal, dont l’état de forme inquiète (forfait vendredi pour la deuxième fois à l’ATP Cup à cause de son dos), a été plutôt épargné en début de tournoi. Il affrontera le Serbe Laslo Djere pour commencer et ne devrait pas trop souffrir (si les doutes précédemment évoqués sont levés) jusqu’en seconde semaine où Fabio Fognini (voire Alex de Minaur) pourrait lui être proposé. Avant un quart théorique contre Stefanos Tsitsipas et une demie éventuelle face à Daniil Medvedev.

