Tennis

Open d'Australie : Nadal, Berrettini ou Troicki : Le top 5 points de mardi

OPEN D'AUSTRALIE - Rafael Nadal et son coup droit laser ou Matteo Berrettini en mode showman auraient mérité de figurer au sommet de notre Top 5 points de la journée de mardi. Mais un certain Victor Troicki, magnifique d'abnégation, leur a finalement volé la première place. Des points délicieux à déguster en vidéo et à retrouver tous les jours sur Eurosport.

00:02:49, 148 vues, il y a une heure