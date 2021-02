Le premier gros choc du tournoi, entre Denis Shapovalov (12e mondial) et Jannik Sinner (36e mondial), qui joue dimanche la finale du Great Ocean Road Open pour tenter de décrocher le 2e titre de sa jeune carrière, a été programmé en clôture de programme sur le court Margaret Court. La première journée sera également marquée par le retour à la compétition de la Canadienne Bianca Andreescu (8e), lauréate de l'US Open 2019, mais qui n'a plus joué en compétition depuis son élimination en phase de poules des Masters en octobre de la même année. Elle affrontera la Roumaine Mihaela Buzarnescu (138e).

Côté français, six joueurs et trois joueuses seront sur les courts lundi : outre Chardy, Gaël Monfils, Benoît Paire, Ugo Humbert Adrian Mannarino, Corentin Moutet , Fiona Ferro, Caroline Garcia et Alizé Cornet feront leur entrée dans le tournoi.