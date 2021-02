Une victoire qui va compter. Pour Stefanos Tsitsipas, il y avait eu ce huitième de finale en forme d'acte fondateur il y a deux ans, contre Roger Federer, sur la Rod Laver Arena. Mais dans la forme comme sur le fond, ce succès-là, sur le même court, face à un autre géant, marquera tout autant la carrière du jeune Grec. Mené deux manches à rien, presque absent de son match, il a su renverser la vapeur et Rafael Nadal pour terrasser le champion espagnol en cinq manches (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) en un peu plus de quatre heures et rejoindre Daniil Medvedev dans une demi-finale très "NextGen".