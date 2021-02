Tennis

Pas de Français en seconde semaine: faut-il encore s'inquiéter ?

OPEN D'AUSTRALIE - Encore une fois, il n'y aura pas de joueurs français en seconde semaine d'un tournoi du Grand Chelem, tableaux dames et messieurs compris, après les défaites de Fiona Ferro et Kristina Mladenovic au 3e tour de Melbourne. Faut-il s'inquiéter un peu plus de la situation ? Eléments de réponse avec Nicolas Escudé dans Eurosport Tennis Club.

