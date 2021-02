Tennis

"Plus de juge, plus de challenge? Mais que va faire l'arbitre de chaise ?"

OPEN D'AUSTRALIE - Cette année à Melbourne, les juges de ligne ont été remplacés par des caméras sur les courts et les challenges ne sont plus accordés aux joueuses et joueurs pour revoir une trace de balle litigieuse. Pour Arnaud Di Pasquale, au-delà de l'avancée technologique que cela engendre, c'est le tennis que l'on déshumanise avant tout, sans doute à mauvais escient.

00:06:27, 138 vues, il y a 2 heures