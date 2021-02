Tennis

Plus fort que Federer et Nadal réunis : Djokovic, la décennie flamboyante

OPEN D'AUSTRALIE - Entre 2011 et 2020, un joueur ressort indéniablement du lot. En termes de Grand Chelem, de semaines comme n°1 mondial, de titres remportés toutes surfaces et tout prestige confondus, Novak Djokovic a éclaboussé la dernière décennie de toute sa classe. La preuve en images quelques statistiques les plus marquantes à l'appui. (Avec Jeu, Set et Maths, réalisation: Sébastien Petit)

00:03:14, 41 vues, 02/02/2021 à 11:45