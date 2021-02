Daniil Medvedev, imbattable depuis novembre dernier mais finaliste pour la première fois à Melbourne, s'attaque au pré carré de Novak Djokovic, qui n'y a perdu aucune de ses huit finales mais souffrait encore des abdominaux il y a quelques jours. A cheval sur 2020 et 2021, le Russe de 25 ans est sur une série de vingt victoires consécutives. Alors premier titre du Grand Chelem pour Medvedev, ou 18e, et 9e titre record à Melbourne pour Djokovic ?

Daniil Medvedev est un finaliste de Grand Chelem que tout le monde approuve. Pour nos consultants Nicolas Escudé et Justine Henin, le Russe est prêt mentalement et tactiquement pour entrer dans une nouvelle dimension. Pour cela, sa mission sera de battre Novak Djokovic sur son terrain, chose dont il est parfaitement capable dimanche en finale de Melbourne.

C'est la question récurrente dans le tennis masculin depuis plusieurs années. La fameuse "Next Gen" est-elle prête à prendre sa place au sommet du tennis mondial ? Novak Djokovic et Rafael Nadal continuent de truster depuis deux ans la plupart des trophées majeurs du tennis. Daniil Medvedev peut-il contribuer au passage de témoin dimanche ? Le Djoker ne s'est pas privé de rappeler que, pour l'heure, elle n'y était pas encore.

Pour vous détendre un peu avant de vous plonger dans le choc final de cette édition 2021 dimanche, nous vous proposons d'écouter de numéro spécial de notre podcast "Qui c'est le plus fort ?" consacré aux plus grandes finales de l'Open d'Australie. Avec Nicolas Escudé, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Une émission comme toujours animée par Hadrien Hiault.

Pour finir, un petit jeu : connaissez-vous tous gagnants du simple messieurs de l'Open d'Australie depuis 1969 ? Il y a les réponses évidentes, les champions les plus connus, les éditions les plus récentes. Mais êtes-vous capables de trouver les plus anciens et les plus surprenants vainqueurs ? A vous de jouer. Et bonne finale à tous. Sur Eurosport.